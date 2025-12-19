Проехал 9 км и врезался в дерево: в Хмельницкой области мужчина угнал и разбил авто

Фото: Национальная полиция

В Шепетовке правоохранители объявили подозрение мужчине, который угнал у местного жителя автомобиль и разбил его

Об этом нформируе полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что недавно в милицию обратился 21-летний местный житель и сообщил, что возле его дома угнали автомобиль Renault Kangoo.

Правоохранители оперативно отреагировали на обращение и менее чем через час разыскали угнанное транспортное средство и установили личность подозреваемого.

Злоумышленником оказался 25-летний житель Шепетовки, недавно освободившийся из мест лишения свободы. По данным следствия, мужчина заметил автомобиль с включенным двигателем и решил его незаконно завладеть. Проехав около 9 километров, он съехал на обочину и столкнулся с деревом, в результате чего автомобиль получил значительные механические повреждения.

После дорожно-транспортного происшествия подозреваемый покинул поврежденный автомобиль и скрылся. Однако его быстро разыскали и задержали.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ровно правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который угнал автомобиль знакомого, чтобы прокатиться. В ходе общения с водителем полиция обнаружила у него признаки наркотического опьянения. Мужчина отказался от прохождения медосмотра. Злоумышленника задержали.