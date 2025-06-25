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25 июня 2025, 16:16

"Уважаемый бизнес, с вас соберут на 150 миллиардов больше": правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год – что предлагается

25 июня 2025, 16:16
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров одобрил изменения в документе о бюджете на этот год. Речь идет о дополнительных средствах на армию

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в Бюджет на 2025 год. Речь идет о дополнительных 412 миллиардах гривен на армию, чтобы "закрыть дыры". В ближайшее время документ будет на голосовании в парламенте.

Как пояснил Ярослав Железняк, законопроект предлагает скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397 492,2 миллиона гривен. В частности, увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448 833,5 миллиона гривен и сократить расходы и предоставление кредитов на 51 341,3 миллиона гривен.

Для того чтобы покрыть дополнительные расходы и обеспечить сбалансирование показателей бюджета, предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147 492,2 миллиона гривен. В частности, речь идет о финансировании общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 000 миллионов гривен.

"Давайте я объясню. Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 млрд больше, чем планировали + 250 млрд, еще возьмут в долг", - говорит Ярослав Железняк.

Следует напомнить, что в последнее время появляется много информации о предполагаемой "правительственной перезагрузке". Ожидается, что в ближайшее время могут уволить с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как ранее писал Ярослав Железняк, правительство после него может возглавить Юлия Свириденко, которая сейчас является министершей финансов.

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