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04 ноября 2026, 20:15

Отключение света 5 ноября: в Укрэнерго назвали графики

04 ноября 2026, 20:15
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Фото из открытых источников
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В Украине в четверг, 5 ноября, будут действовать отключения света. Причина – российские удары по энергетике

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

5 ноября в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергии:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей).

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят в Укрэнерго.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры . По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.

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