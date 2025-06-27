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27 июня 2025, 13:43

В Украине готовится прокурорская перезагрузка: названы кандидаты

27 июня 2025, 13:43
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в регионах Украины планируются кадровые изменения среди областных прокуроров

Об этом он сообщил в Фейсбуке со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Согласно обнародованной информации, уже известны имена возможных кандидатов на должности:

  • Винница – Ткаленко
  • Одесса – Сваток и Меримерин
  • Харьков – Химченко
  • Закарпатье – Пацкан
  • Черкассы – Пономаренко
  • Киевская область – Турбар

По словам Гончаренко, в Днепре прокурора оставляют без изменений.

Официального подтверждения или комментариев со стороны Офиса Генерального прокурора пока нет.

Как известно, ранее Гончаренко сообщил, что попытка провести внеочередное голосование 7-8 июля с целью замены премьер-министра не удалась.

В политических кругах все активнее обсуждали кандидатуру министерши экономики Юлии Свириденко на пост премьера.

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