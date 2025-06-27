В Украине готовится прокурорская перезагрузка: названы кандидаты
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в регионах Украины планируются кадровые изменения среди областных прокуроров
Об этом он сообщил в Фейсбуке со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
Согласно обнародованной информации, уже известны имена возможных кандидатов на должности:
- Винница – Ткаленко
- Одесса – Сваток и Меримерин
- Харьков – Химченко
- Закарпатье – Пацкан
- Черкассы – Пономаренко
- Киевская область – Турбар
По словам Гончаренко, в Днепре прокурора оставляют без изменений.
Официального подтверждения или комментариев со стороны Офиса Генерального прокурора пока нет.
Как известно, ранее Гончаренко сообщил, что попытка провести внеочередное голосование 7-8 июля с целью замены премьер-министра не удалась.
В политических кругах все активнее обсуждали кандидатуру министерши экономики Юлии Свириденко на пост премьера.
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