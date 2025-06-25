Попытка заменить премьера в июле провалилась, – нардеп

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Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что попытка провести внеочередное голосование 7-8 июля с целью замены премьер-министра не удалась

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, фракция "Слуга народа" не поддерживает идею смены правительства.

"Офис промониторил обстановку и понял, что не получится собрать большинство. На том все и затихло. Пока", – отметил Гончаренко.

Как известно, накануне он сообщил, что депутатам "Слуги народа" сказали готовиться к внеочередной сессии Рады 7-8 июля. Ожидалось, что именно тогда будет принято решение о смене премьер-министра.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк говорил о возможных изменениях в правительстве. По его словам, все планы по увольнению премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначению на его место нового главы Кабмина остаются актуальными.

Впоследствии появлялась информация, что эти кадровые ротации могут состояться около 15 июля. В политических кругах все активнее стали обсуждать кандидатуру министерши экономики Юлии Свириденко на пост премьер-министра.

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