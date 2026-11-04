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04 ноября 2026, 20:30

Схватки в Петропавловской Борщаговке: "медикиню" отправили под стражу

04 ноября 2026, 20:30
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Фото из открытых источников
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Суд избрал меру пресечения Валентине Молодой. Она была участницей стычек в Петропавловской Борщаговке

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

На суде Валентина Молодая подтвердила, что она говорила о пытках людей в этом здании. При этом она возразила, что говорила об убийствах. По ее словам, там были избиты и ранены люди, нуждавшиеся в лечении.

По ее словам, четырех человек вывезли в военный госпиталь. Также она заявила, что успокаивала толпу, чтобы сделать коридор для пропуска людей. Она также заявила, что якобы была парамедикиней Харьковской области. Однако женщина отказалась называть подразделение, в котором служила.

В настоящее время она подозревается в препятствовании деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении военных подразделений после событий в Петропавловской Борщаговке. Валентину Молодую заключили под стражу на 60 дней без права на внесение залога.

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.

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