Венедиктову обязали вернуть дело Татарова в НАБУ - решение ВАКС

Кроме того, ГБР обязали передать материалы дела в ВАКС

Кроме того, ГБР обязали передать материалы дела в ВАКС

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Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

В ЦПК отмечают, что именно на основании этого решения Печерского суда заместитель генпрокурора Венедиктовой противоправно передал дело в СБУ.

Теперь, когда выполнение этого незаконного постановления приостановлено, Венедиктова должна отменить решение своего заместителя о передаче дела. А дело, соответственно, вернуть в НАБУ", - говорится в сообщении.

Судьи также еще раз обязали ГБР, в котором находятся материалы дела, немедленно доставить их к ВАКС. "Тамошний следователь Максим Кокоша противоправно не хочет этого делать. Пока материалы там, ВАКС не может пересмотреть незаконное решение Печерского суда", - добавляют в ГПК.

Кроме того, новые прокуроры ОГП, предназначенные вместо САП, просили не рассматривать жалобу на решение Печерского суда вообще, потому что якобы дело уже не подсудно Антикорсуду.

Это дело наглядно демонстрирует максимально открытое и дерзкое вмешательство в работу антикоррупционных органов, которую одобряют в Офисе президента. Потому что хоть Зеленский и говорит о том, что Татаров должен сам доказать собственную невиновность, он точно знает, что Татарова просто спасают от следствия и суда, что может свидетельствовать как раз о его виновности", - резюмируют в ГПК.

Ранее сообщалось, что у Ермака готовят срочный законопроект, чтобы спасти Татарова, который может уничтожить антикоррупционную реформу в Украине.

27 января Комитет Рады поддержал законопроект, который позволит Татарову избежать ответственности.

Офис генпрокурора хочет вывести "дело Татарова" из подследственности НАБУ.

Также RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

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