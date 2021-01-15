Дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ - решение суда

Суд подтвердил, что дела ТОП-коррупции могут расследовать исключительно детективы НАБУ

Суд подтвердил, что дела ТОП-коррупции могут расследовать исключительно детективы НАБУ

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Уголовное дело о подозрении в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова является исключительной подследственностью НАБУ и САП, его должны вернуть в Антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, это подтвердил Высший антикоррупционный суд, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что такое решение было принято 13 января 2021 года, им было обязано генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ назад в НАБУ.

В своем решении судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, который исследуется в рамках этого производства, является предоставление народным депутатом Украины неправомерной выгоды должностному лицу. Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст.369 совершенное народным депутатом Украины и, согласно ст.216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избеганию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом.

Также сообщается, что директор НАБУ Артем Сытник по согласованию с и.о. главы САП обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного дела Олега Татарова и Максима Микитася в порядке ст 110, 216 УПК Украины и ст. 17 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.