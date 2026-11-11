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Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

В результате атаки зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий.

Травмировался один человек.

Масштабы повреждений не уточняются. На месте работают все необходимые службы.

Напомним, вечером 10 и утром 11 ноября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Одесской области. Без света остаются около 135 тысяч потребителей.