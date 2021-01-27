Комитет Рады поддержал законопроект, который позволит Татарову избежать ответственности

Проект закона дает возможность генпрокурору забирать дела у Национального антикоррупционного Бюро Украины

Проект закона дает возможность генпрокурору забирать дела у Национального антикоррупционного Бюро Украины

Фото: из открытых источников

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал проект закона №4392, который дает возможность генеральному прокурору в ручном режиме забирать дела в НАБУ и передавать их в СБУ.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова, передает RegioNews.

Только что правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №4392, который дает возможность генпрокурору в ручном режиме передавать дела с НАБУ в СБУ. Ну чтобы в следующий раз с такими, как Татаров, не париться, а просто забирать дела в НАБУ и прятать их", - рассказала Устинова.

Также она с иронией рассказала о "предохранителе", который предусмотрен в тексте законопроекта.

Знаете, какой предохранитель говорят есть - генпрокурор может это сделать только по согласованию своего заместителя - руководителя САП. Нет, ну чего, классный предохранитель, когда руководитель спрашивает у зама разрешения на то, чтобы что-то сделать. Реформы по-зеленски в действии", - написала нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что у Ермака готовят срочный законопроект, чтобы спасти Татарова, который может уничтожить антикоррупционную реформу в Украине.