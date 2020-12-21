Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке

Он фигурирует в уголовном деле квартир для Нацгвардии

Он фигурирует в уголовном деле квартир для Нацгвардии

Фото: из открытых источников

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пришел по вызову в Национальное антикоррупционное бюро по уголовному делу о коррупции.

Об этом в Telegram сообщил журналист Олег Новиков, передает RegioNews.

Известно, что Татаров пришел в НАБУ и сопровождении своих адвокатов. Ему ранее прислали повестки о вызове в Национальное антикоррупционное бюро.

Журналист напомнил, что 18 декабря Татарову заочно сообщили о подозрении в пособничестве в даче взятки в виде паркоместа заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Константину Дубоносу.

Указанная парковка передавалась за внесение недостоверных данных в экспертизу, которую проводил ГНИЭКЦ в рамках дела о завладении более 81 млн грн Нацгвардии. Тогда дело расследовала полиция, а параллельно - НАБУ. Затем оба дела оказалась в детективов и они сообщили о подозрении ряду лиц, в частности, Микитасю, экс-командующему НГУ Юрию Аллерову и другим", - рассказал Новиков.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову.