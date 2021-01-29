Офис генпрокурора хочет вывести "дело Татарова" из подследственности НАБУ

У Венедиктовой переквалифицировали преступление как не коррупционное

У Венедиктовой переквалифицировали преступление как не коррупционное

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Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Офис генерального прокурора Украины стремится вывести дело по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова из подследственности НАБУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Несмотря на наличие достаточных доказательств, добытых в ходе расследования детективами НАБУ, которые свидетельствуют о предоставлении экс-народным депутатом Украины неправомерной выгоды, и подтверждением этого факта им самим во время допросов, прокурор ОГП 27 января 2021 года переквалифицировал преступление, инкриминируемое экс-народному депутату, на некоррупционный (ч.4 ст.27 ч.2 ст.384 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В бюро добавляют, что отныне, будто бы созданы формальные основания для отстранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса президента Татаров.

Ранее сообщалось, что у Ермака готовят срочный законопроект, чтобы спасти Татарова, который может уничтожить антикоррупционную реформу в Украине.

27 января Комитет Рады поддержал законопроект, который позволит Татарову избежать ответственности.

Также RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

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