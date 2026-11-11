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По состоянию на утро 11 ноября из-за российских атак часть потребителей в восьми областях Украины остается без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

В результате обстрелов обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.

В Харьковской области из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети применяют аварийные отключения. Вернуться к прогнозируемым графикам планируется после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также сложной остается ситуация в прифронтовых регионах, где российские войска регулярно атакуют энергетическую инфраструктуру.

Вчера в Славянске Донецкой области российский дрон атаковал бригаду энергетиков во время выполнения работ. Один работник получил ранение, его госпитализировали.

Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование, однако работы затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных ударов.

В большинстве регионов продолжают действовать почасовые графики отключений, а для промышленности ограничение мощности. Из-за постоянных атак ситуация с электроснабжением может изменяться в течение дня.

Напомним, вечером 10 и утром 11 ноября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Одесской области. Без света остаются около 135 тысяч потребителей.