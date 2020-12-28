Суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли

Сегодня, 28 декабря, суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения

Сегодня, 28 декабря, суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения

Фото: Цензор.Нет

Судебное заседание по избранию меры пресечения для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова не состоялось из-за неявки прокуроров.

Об этом сообщает Цензор.Нет, передает RegioNews.

Известно, что прокуроры не явились на заседание, поскольку суду не были известны их имена после изменения подследственности дела. Кроме того, им якобы не могли сообщить о проведении заседания.

Суд постановил перенести заседание на 10:00 30 декабря. Татаров согласился на эту дату.

Под зданием суда собралось немало представителей СМИ и активистов, из-за чего после заседания Олег Татаров был вынужден обходить протест через служебный выход.

Напомним, по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.