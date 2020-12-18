САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову - СМИ

Подозрение Татарову должны вручить сегодня, 18 декабря

Подозрение Татарову должны вручить сегодня, 18 декабря

Фото: из открытых источников

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову, который фигурирует в деле о коррупции концерна "Укрбуд".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По словам собеседника издания, подозрение Татарову должны вручить сегодня, 18 декабря.

Эту информацию также подтвердил главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов. По его данным, задержание при вручении подозрения не предвидится, дальнейшие процессуальные действия будут проходить после вручения подозрения.

Первое подозрение Татарову было выписано 1 декабря прокурором САП Романом Сымкивым, однако вручение было сорвано, поскольку за несколько часов Сымкив был лишен доступа к делу в электронном реестре решением генерального прокурора", - написал Бутусов.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции Татарова и представил доказательства того, что Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.

Ранее RegioNews также писал о том, что отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что скандального заместителя Ермака Татарова не уволят из Офиса президента. Он продолжает работу в ОП в том же режиме.