В НАБУ расследуют дело в отношении заместителя главы ОП Татарова

Антикоррупционное бюро ведет прослушивание заместителя главы ОП

Антикоррупционное бюро ведет прослушивание заместителя главы ОП

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова относительно возможной его причастности к фальсификации экспертизы по делу народного депутата VIII созыва Максима Микитася, которого подозревают в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что до назначения в Офис президента Олег Татаров был адвокатом и, в частности, представлял интересы "Укрбуда", а также работал в фирме юристом.

Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

Позже в "Укрбуд" ссылались на эту экспертизу, которая якобы показала отсутствие убытков.

В деле в отношении Татарова НАБУ получило разрешение суда на проведение негласных следственных действий, то есть прослушивания.

Отмечается, что Татаров еще имеет адвокатский статус, хотя действие его свидетельства приостановлено.

Прослушивание адвокатов возможно лишь по согласованию генерального прокурора. При этом детективы НАБУ не получали санкцию от Ирины Венедиктов, их действия согласовывал прокурор Антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что это может поставить под сомнение законность доказательств, собранных в отношении Татарова.

Однако позиция НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры заключается в том, что неприкосновенность не распространяется на адвокатов, чье свидетельство приостановлено.

Когда Татаров узнал о прослушивании от Службы безопасности Украины он обращался за помощью к руководителю ОП Андрею Ермаку. Не получив поддержки, заместитель Ермака решил дать интервью, в котором сказал, что глава НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Напомним, Высший антикорупцийний суд отправил под круглосуточный домашний арест депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.