Татаров стал "слишком токсичным" для президента, его постараются уволить в январе - эксперт

На праздновании Нового года в окружении Зеленского уже не было Татарова

На праздновании Нового года в окружении Зеленского уже не было Татарова

Фото: из открытых источников

Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что над заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым сгущаются тучи и в течение января власти решат "спровадить Татарова из ОП под тем или иным благовидным предлогом от греха подальше".

Как передает RegioNews, об этом Романенко сообщил у себя на странице в Facebook.

"Под конец года Татаров оказался в центре коррупционных обвинений, которые были запущены НАБУ после показаний застройщика Максима Микатася. В результате его фигура стала слишком токсичной для Зеленского и Ермака, которые были не против избавиться от него. Как говорят мои источники в ОП, Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев, которое он курировал. Ермак с Зеленским сочли это за шантаж, и в последние недели 2020 года Татаров был отлучен от доступа к президенту", – написал Романенко.

Так, по информации эксперта, президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в кругу друзей и соратников на госдаче "Гута" в Карпатах. На празднике уже отсутствовал заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, а также еще один из заместителей - Игорь Жовква.

По мнению Романенко, усугубляющийся конфликт НАБУ с Татаровым несет риски в связи с победой кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США.

Очевидно, что для Зеленского и Ермака вопрос налаживания отношений с новой администрацией в Вашингтоне критически важен, а конфликт НАБУ с Татаровым будет торпедировать усилия по налаживанию мостов. Поэтому в ОП склоняются к тому, чтобы в течение января спровадить Татарова из ОП под тем или иным благовидным предлогом от греха подальше", – резюмировал Романенко.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.