Дело Татарова: прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения

Заместителю Ермака Олегу Татарову уже третий раз не смогли избрать меру пресечения в виде содержания под стражей

Заместителю Ермака Олегу Татарову уже третий раз не смогли избрать меру пресечения в виде содержания под стражей

Фото: из открытых источниковT

В среду, 30 декабря, Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Украины Олегу Татарову, который проходит одним из подозреваемых по делу квартир для Нацгвардии.

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