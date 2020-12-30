Дело Татарова: прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения
В среду, 30 декабря, Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Украины Олегу Татарову, который проходит одним из подозреваемых по делу квартир для Нацгвардии.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания суда, передает RegioNews.
Во время заседания прокуроры заявили об отзыве ходатайства в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.
Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей ... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", - сказал представитель стороны обвинения.
В заявлении прокуроров говорится о необходимости изучения материалов дела в полном объеме, на что у стороны обвинения не было времени после передачи дела от НАБУ в Службу безопасности Украины и изменения группы процессуальных руководителей.
Адвокаты Татарова в полной мере поддержали заявление прокуроров. Суд после обсуждения в совещательной комнате принял решение ходатайство удовлетворить. Также заявляется, что постановление не подлежит обжалованию.
После решения суда участники митинга за привлечение Татарова к ответственности под зданием суда зажгли файеры и развернули баннер "Stop Tatarov!"
Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.
18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.
Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.
Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.
28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.