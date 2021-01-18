В Ермака готовят срочный законопроект, чтобы спасти Татарова - ЦПК

Этот проект закона может уничтожить антикоррупционную реформу в Украине

Этот проект закона может уничтожить антикоррупционную реформу в Украине

Фото: из открытых источников

Офис президента готовит специальный проект закона для спасения подозреваемого в коррупции заместителя главы ОП Андрея Ермака Олега Татарова.

Об этом в Facebook сообщил председатель Центра противодействия коррупции, общественный активист Виталий Шабунин, передает RegioNews.

Ради спасения Татарова Офис президента готовит срочный законопроект, которым, уничтожая антикоррупционную реформу, разрывает партнерство с Западом", - написал Шабунин.

По его словам, этим законопроектом хотят забрать дела ТОП-чиновников из подследственности НАБУ, взамен "заваливая детективов мелкой коррупцией". Также его принятие грозит конституционности Высшего антикоррупционного суда, который хотят сделать специальным, а не специализированным.

Кроме того, генпрокурор может получить право забирать дела НАБУ, а все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами кладут под Офис генпрокурора.

Это так Офис президента отреагировал на решение ВАКС, где черным по белому написано: дело Татарова - бетонная подследственность НАБУ. Кроме спасения Татарова, законопроект подрывает основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами", - заявил Виталий Шабунин.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Также по делу Татарова назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

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