Зеленский раскрыл, сколько пленных могут обменять Украина и Россия

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби обсудили возможность проведения масштабного обмена военнопленными

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции 11 ноября, передает RegioNews.

По словам Зеленского, вопрос обмена обсуждали во время переговоров, а американская сторона планирует поднять эту тему во время поездки в Россию.

"Обсудили возможность обмена, хотят сделать 1000 на 1000, возможно 1500 на 1500. С аджендой о каком-то большом обмене поедут американцы в Россию", – отметил президент.

11 ноября Зеленский анонсировал дальнейшее обсуждение деэскалационных шагов, энергетической безопасности, ситуации в Черном море и возможности проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.

Как известно, 10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился первый раунд трехсторонних переговоров Украина-США-Россия. Он длился четыре часа.

По словам Зеленского, стороны обсудили гуманитарные вопросы, освобождение пленных и гарантии безопасности для Украины. Кроме того, в ходе переговоров подняли вопрос необходимости деэскалационных шагов.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу "очень продуктивной". В то же время он подчеркнул, что достижение договоренностей потребует дополнительной работы и не состоится в течение ближайших 24 часов.