Дело замглавы ОП Татарова передали в СБУ - СМИ

Ранее делом занимались следователи НАБУ

Ранее делом занимались следователи НАБУ

Фото: из открытых источников

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. Это произошло после того как Верховный суд постановил, что решения Печерского районного и апелляционного суда Киева по изменению подследственности дела Татарова не подлежат обжалованию.

Как передает RegioNews, об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, исполняя решение Верховного суда, и.о генпрокурора Украины Симоненко определил подследственность в СБУ. Таким образом дело Татарова передано с НАБУ в СБУ.

Сегодня, 24 декабря, в ВАКС должны были избирать меру пресечения для Татарова. Но, как отмечает издание, с учетом изменения подследственности, скорее всего заседание уже не состоится. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для него арест с альтернативой залога в 10 млн грн.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.