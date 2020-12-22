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22 декабря 2020, 11:36 112

НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог - Сытник

22 декабря 2020, 11:36 112
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Татарова подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася
Татарова подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася
Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в суде будет просить суд арестовать подозреваемого в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с правом внесения залога.

Об этом в интервью изданию "Настоящее время" рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает RegioNews.

НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю", - заявил директор НАБУ.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

суд НАБУ Артем Сытник уголовное дело коррупция Олег Татаров
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