НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог - Сытник

Татарова подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася

Татарова подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в суде будет просить суд арестовать подозреваемого в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с правом внесения залога.

Об этом в интервью изданию "Настоящее время" рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает RegioNews.

НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю", - заявил директор НАБУ.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.