НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог - Сытник
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в суде будет просить суд арестовать подозреваемого в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с правом внесения залога.
Об этом в интервью изданию "Настоящее время" рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает RegioNews.
НАБУ инициирует арест с возможностью внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю", - заявил директор НАБУ.
Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.
НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.
Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".
Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.