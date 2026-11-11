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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На проспекте Князя Владимира Великого на 56-летнюю женщину упала ветвь дерева. К сожалению, от полученных травм она погибла.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая гибель человека).

Напомним, 10 ноября в Запорожском районе в результате взрыва боеприпаса пострадали отец и сын. Старший мужчина потерял обе ноги.