Фото: скриншот

Об этом сообщили в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и и.о. городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.

Под ударом оказалась жилая застройка города. Сначала сообщалось, что пострадавших нет.

Впоследствии появилась информация о вражеском ударе по грузовику возле дома. Ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, вечером 10 ноября российские войска атаковали один из поселков Запорожского района. Пострадали шесть человек.