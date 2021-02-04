Венедіктову зобов'язали повернути справу Татарова до НАБУ - рішення ВАКС

Окрім того, ДБР зобов'язали передати матеріали справи до ВАКС

Окрім того, ДБР зобов'язали передати матеріали справи до ВАКС

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

У ЦПК зазначають, що саме на підставі цього рішення Печерського суду заступник генпрокурора Венедіктової протиправно передав справу до СБУ.

Тепер, коли виконання цієї незаконної ухвали зупинено, Венедіктова має скасувати рішення свого заступника про передачу справи. А справу, відповідно, повернути в НАБУ", - йдеться у повідомленні.

Судді також ще раз зобов'язали ДБР, у якому знаходяться матеріали справи, негайно доставити їх до ВАКС. "Тамтешній слідчий Максим Кокоша протиправно не хоче цього робити. Поки матеріали там, ВАКС не може переглянути незаконне рішення Печерського суду", - додають у ЦПК.

Окрім того, нові прокурори ОГП, призначені замість САП, просили не розглядати скаргу на рішення Печерського суду взагалі, бо нібито справа вже не підсудна Антикорсуду.

Ця справа наочно демонструє максимально неприховане і зухвале втручання у роботу антикорупційних органів, яку схвалюють в Офісі президента. Бо хоч Зеленський і говорить про те, що Татаров має сам довести власну невинуватість, він точно знає, що Татарова просто рятують від слідства і суду, що може свідчити якраз про його винуватість", - резюмують в ЦПК.

Раніше повідомлялося, що у Єрмака готують терміновий законопроєкт, щоб врятувати Татарова, який може знищити антикорупційну реформу в Україні.

27 січня Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить Татарову уникнути відповідальності.

Офіс генпрокурора хоче вивести "справу Татарова" з підслідності НАБУ.

Також RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

Татаров став "дуже токсичним" для президента, його намагатимуться звільнити у січні - експерт.