НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову

Олег Татаров проходит как один из подозреваемых в коррупционном деле квартир Нацгвардии

Олег Татаров проходит как один из подозреваемых в коррупционном деле квартир Нацгвардии

Фото: из открытых источников

18 декабря детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении в совершении коррупционного преступления заместителю председателя Офиса президента Украины Олегу Татарову.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Ему инкриминируют обвинение в предложении, обещанию или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом - топчиновник государственной компании "УкрБуд" - может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что заместитель председателя Офиса президента Андрея Ермака Олег Татаров является третьим подозреваемым в совершении этого преступления.

Также подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос и народный депутат 8 созыва, бывший конечный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".