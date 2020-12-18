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18 декабря 2020, 16:20 178

НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову

18 декабря 2020, 16:20 178
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Олег Татаров проходит как один из подозреваемых в коррупционном деле квартир Нацгвардии
Фото: из открытых источников
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18 декабря детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении в совершении коррупционного преступления заместителю председателя Офиса президента Украины Олегу Татарову.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Ему инкриминируют обвинение в предложении, обещанию или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом - топчиновник государственной компании "УкрБуд" - может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что заместитель председателя Офиса президента Андрея Ермака Олег Татаров является третьим подозреваемым в совершении этого преступления.

Также подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос и народный депутат 8 созыва, бывший конечный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Олег Татаров Офис президента коррупция НАБУ САП подозрение Андрей Ермак преступление
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