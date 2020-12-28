Дело Татарова: прокуроров НАБУ и САП окончательно отстранили от расследования

По делу назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры

По делу назначили новых прокуроров от Офиса генерального прокурора, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) окончательно отстранили от расследования дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к делу квартир для Нацгвардии.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", передает RegioNews.

Активисты напомнили, что сегодня, 28 декабря в 12:30 должно начаться заседание по избранию меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

И до сих пор стоял вопрос, кто же прокуроры в этом деле, ведь после незаконной передачи его в СБУ, прокуроры САП потеряли полномочия. Теперь известно, что по делу назначили новых прокуроров. Уже с Офиса генпрокурора, а не САП. Это Грицан, Олейникова, Рудницкая, Потапенко и другие", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что НАБУ и САП, которые расследуют преступления топ-коррупционеров, полностью оградили от приближенного к президенту Татарова.

И как бы Зеленский очередной раз не задавался, что в НАБУ развязаны руки, сейчас он и его ручная генпрокурорка их полностью связали. А все, что отныне будет происходить по делу Татарова, скорее всего будет обычным фарсом", - рассказывают в ЦПК.

Активисты выразили надежду, что апелляция Антикоррупционного суда, рано или поздно, отменит передачу дела от НАБУ в другой орган, которая произошла по незаконному решению Печерского суда.

Однако в этой ситуации Печерский суд может умышленно не передавать материалы для решения этого вопроса.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.