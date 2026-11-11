В Полтаве раздались два взрыва: над городом поднялся дым
В среду, 11 ноября, в Полтаве раздались взрывы. После взрыва над городом поднялся столб дыма
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и местных СМИ, передает RegioNews.
Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, в 10:20 отметил, что Полтава находится под вражеской атакой. По его словам, угроза городу сохраняется.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного беспилотника с востока в направлении Полтавы. Впоследствии военные сообщили о приближении к городу "Бандеролей".
Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, утром 11 ноября российские военные также атаковали Хмельнитчину. В результате атаки зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий. Травмировался один человек.
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