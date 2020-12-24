Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Татарову: на когда и в чем причина

Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службу безопасности Украины

Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службу безопасности Украины

Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, принято решение о переносе судебного заседания на 28 декабря на 12:30. К этой дате должны прояснить, есть процессуальные полномочия у прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, сегодня стало известно, что дела Татарова по подследственности САП и НАБУ передали Службе безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. Однако, как сообщили в СМИ, в антикоррупционном суде не получали информации о переносе заседания по Татарову. Поэтому заседание должно состояться.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручения ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.