На Полтавщине суд отказал в защите от мобилизации мужчине с инвалидностью
Полтавский окружной административный суд отказал в удовлетворении заявления мужчины с инвалидностью, требовавшего временно запретить ТЦК призывать его на военную службу
Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на определение суда, передает RegioNews.
Согласно материалам дела, мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации как лицо с инвалидностью. Информация об этом отображается в государственном приложении "Резерв+".
Однако, по словам истца, его фактически содержали в помещении военкомата и намеревались принудительно мобилизовать без надлежащих правовых оснований и прохождения медицинского осмотра.
Мужчина обратился в суд еще до подачи основного иска. В будущем он намерен обжаловать действия ТЦК и потребовать признать их противоправными, а также снять его с военного учета. Пока же он просил временно запретить должностным лицам совершать какие-либо действия по его призыву.
Однако суд отказал в удовлетворении заявления. В определении указано, что обретение статуса военнослужащего предусматривает несколько обязательных этапов:
- вызов в ТЦК,
- прохождение военно-врачебной комиссии,
- признание пригодным к службе,
- принятие решения о призыве и направлении в воинскую часть,
- приказ командира о причислении к спискам личного состава.
Суд также учел, что в приложении "Резерв+" содержатся сведения о действующей отсрочке мужчины. Поэтому сам факт его доставки и пребывания в помещении ТЦК не свидетельствует о неизбежности мобилизации.
В суде отметили, что правосудие призвано защищать права от реальных нарушений, а не возможных в будущем. Поскольку заявитель не предоставил безоговорочных доказательств неизбежного незаконного призыва, оснований для временного запрета действий ТЦК суд не установил.
Напомним, в Черновцах представители территориального центра комплектования и социальной поддержки незаконно задержали ветерана войны , отца троих детей, имевшего законное право на отсрочку от мобилизации. По факту правонарушения Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.