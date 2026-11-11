На Полтавщине суд отказал в защите от мобилизации мужчине с инвалидностью

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Полтавский окружной административный суд отказал в удовлетворении заявления мужчины с инвалидностью, требовавшего временно запретить ТЦК призывать его на военную службу

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на определение суда, передает RegioNews.

Согласно материалам дела, мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации как лицо с инвалидностью. Информация об этом отображается в государственном приложении "Резерв+".

Однако, по словам истца, его фактически содержали в помещении военкомата и намеревались принудительно мобилизовать без надлежащих правовых оснований и прохождения медицинского осмотра.

Мужчина обратился в суд еще до подачи основного иска. В будущем он намерен обжаловать действия ТЦК и потребовать признать их противоправными, а также снять его с военного учета. Пока же он просил временно запретить должностным лицам совершать какие-либо действия по его призыву.

Однако суд отказал в удовлетворении заявления. В определении указано, что обретение статуса военнослужащего предусматривает несколько обязательных этапов:

вызов в ТЦК,

прохождение военно-врачебной комиссии,

признание пригодным к службе,

принятие решения о призыве и направлении в воинскую часть,

приказ командира о причислении к спискам личного состава.

Суд также учел, что в приложении "Резерв+" содержатся сведения о действующей отсрочке мужчины. Поэтому сам факт его доставки и пребывания в помещении ТЦК не свидетельствует о неизбежности мобилизации.

В суде отметили, что правосудие призвано защищать права от реальных нарушений, а не возможных в будущем. Поскольку заявитель не предоставил безоговорочных доказательств неизбежного незаконного призыва, оснований для временного запрета действий ТЦК суд не установил.

Напомним, в Черновцах представители территориального центра комплектования и социальной поддержки незаконно задержали ветерана войны , отца троих детей, имевшего законное право на отсрочку от мобилизации. По факту правонарушения Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.