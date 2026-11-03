Петропавловская Борщаговка как симптом: Украине нужны реальные реформы

Пока государство не приступит к реальным реформам в сфере мобилизации и военной юстиции, такие скандалы будут продолжаться

Пока государство не приступит к реальным реформам в сфере мобилизации и военной юстиции, такие скандалы будут продолжаться

Фото: соцсети

1. Российское издание "Страна" распространило дезинформацию, будто бы в доме была "неофициальная тюрьма" подразделения НГУ "Хартия". У всех людей на видео открыты лица, у всех на руках документы, поэтому важно отметить, что ни один военнослужащий 2-го корпуса НГУ "Хартия" к данным событиям непричастен. Этот вброс в очередной раз указывает на прямую связь "Страны" с российскими спецслужбами и ведение информационной войны против Украины.

2. Полную ответственность должны нести командиры этих военнослужащих, обстоятельства должны быть озвучены максимально быстро и публично. Определить, что там было в доме, нарушались ли там права военнослужащих, кто именно это делал, если так было – публично имеют руководители правоохранительных органов, под контролем народных депутатов и украинских журналистов. Появление на месте событий непричастных к этой ситуации – командующего Нацгвардии А.Пивненко и главы Офиса Президента К.Буданова может способствовать разве что увеличению резонанса, а не разрешению ситуации.

3. Скандалы такого рода – следствие двух глобальных проблем, от которых уклоняется наша власть: во-первых, у нас отсутствует какая-либо системная работа государства в сфере мобилизации, доверия к службе и ответственности командиров за судьбу человека с самого момента зачисления человека на службу, с первого шага в ТЦК. Во-вторых – отсутствие действенной военной юстиции, военных судов, военной полиции, военного следствия. Присутствующие во всех странах НАТО и только Украина, которая на словах хочет интегрироваться в НАТО, ничего не делает, чтобы стандарты НАТО реализовать в конкретные военные реформы даже во время такой страшной войны.

4. Пока государство не приступит к реальным реформам в сфере мобилизации и военной юстиции, такие скандалы будут продолжаться, и их будут продолжать использовать российские спецслужбы и их агентура, что будет способствовать врагу в попытках подорвать защиту Украины.