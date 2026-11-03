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03 ноября 2026, 19:37

За $17 тысяч обещали переправить военнообязанного в Румынию: в Киеве будут судить женщину

03 ноября 2026, 19:37
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Прокуроры Святошинской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в организации незаконной переправки военнообязанного мужчины через государственную границу Украины

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, женщина искала мужчин, которые хотели уехать за границу, но не имели законных оснований для этого. Им было предложено несколько вариантов незаконного выезда.

В частности, за $37 тысяч обещали организовать фиктивное трудоустройство с последующим оформлением командировки за границу. Другой вариант предусматривал изготовление поддельных медицинских документов по установлению группы инвалидности.

Также за $17 тысяч фигурантка предлагала переправить мужчину в Румынию вне пунктов пропуска.

Один из потенциальных "клиентов" согласился на последний вариант и передал женщине $1000 предоплаты. Непосредственно организовать переправку должен был ее сообщник.

По договоренности, мужчину планировали доставить в Европу через территорию Черновицкой области.

В настоящее время обвинительный акт в отношении 28-летней женщины был передан в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в апреле в Киеве разоблачили схему легализации иностранцев , которую организовал 33-летний мужчина. Участники группы помогали иностранцам въезжать в Украину и получать виды на жительство на основе фальшивых документов.

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