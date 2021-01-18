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18 января 2021, 12:50 26

Зеленский прокомментировал снижение стоимости газа для населения

18 января 2021, 12:50 26
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Он напомнил, что это решение — временное, оно введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическую ситуацию
Он напомнил, что это решение — временное, оно введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическую ситуацию
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие правительством постановления относительно уменьшения тарифов на газ для населения.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.

"С принятым решением цены на газ для населения снизятся на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и в первую очередь беспокоиться о своем клиенте, то есть простого украинца", - отметил Зеленский.

Отмечается, что это решение — временное, оно введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическую ситуацию.

Напомним, 18 января Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.

Также у Зеленского объяснили, что будет с рынком газа в Украине.

Кабмин газ Офис президента цена правительство
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