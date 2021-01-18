Зеленский прокомментировал снижение стоимости газа для населения
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие правительством постановления относительно уменьшения тарифов на газ для населения.
Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.
"С принятым решением цены на газ для населения снизятся на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и в первую очередь беспокоиться о своем клиенте, то есть простого украинца", - отметил Зеленский.
Отмечается, что это решение — временное, оно введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическую ситуацию.
Напомним, 18 января Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.
Также у Зеленского объяснили, что будет с рынком газа в Украине.