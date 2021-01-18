Зеленский прокомментировал снижение стоимости газа для населения

Он напомнил, что это решение — временное, оно введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическую ситуацию

Он напомнил, что это решение — временное, оно введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическую ситуацию

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие правительством постановления относительно уменьшения тарифов на газ для населения.

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