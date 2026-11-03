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03 ноября 2026, 21:55

На Днепропетровщине женщина воткнула нож в любимого: он не выжил

03 ноября 2026, 21:55
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Фото: Национальная полиция
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В Днепропетровской области задержали женщину. Она убила своего сожителя ножом

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Преступление произошло 1 ноября. В одном из сел Покровского сельского общества нашли мертвым мужчину. Как выяснилось, накануне его 56-летняя сожительница во время ссоры взяла со стола кухонный нож и ударила его в грудную клетку. В результате мужчина погиб.

"2 ноября суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.

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