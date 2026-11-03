Стычки в Петропавловской Борщаговке: СБУ установила более 100 участников

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией установила более 100 человек, участвовавших в столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области. У тех, кого правоохранители считают причастными к организации беспорядков, проводят обыски

Об этом на брифинге для журналистов сообщил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий, передает RegioNews .

По его словам, правоохранители устанавливают роль каждого участника инцидента и выясняют, по каким основаниям эти люди находились на месте происшествия.

"Служба безопасности и Национальная полиция провели комплексные мероприятия, чтобы установить, кто участвовал во вчерашнем инциденте, какую роль выполнял и на каких основаниях находился. В настоящее время идентифицировано более 100 таких лиц. У тех, кто был вовлечен в организацию беспорядков, сейчас проводятся обыски. Решается вопрос об их задержании и объявлении.

Он также заявил, что организаторы беспорядков пытались помочь военнообязанному мужчине, находившемуся на объекте Национальной гвардии, незаконно избежать мобилизации. Для этого, по словам представителя СБУ, они прибегли к манипуляциям, чтобы вызвать общественный резонанс.

"Сейчас все их действия задокументированы и прекращены. На сегодняшний день обстановка в городе Киеве и области контролируемая и спокойная. Дополнительная информация будет сообщена после завершения следственных действий, обысков и объявленных подозрений", — отметил заместитель председателя СБУ.

Министр внутренних дел Иван Выговский со своей стороны заявил, что правоохранители фиксировали манипуляции вокруг событий в Петропавловской Борщаговке, в частности, по действиям МВД, Национальной полиции и Национальной гвардии.

"Мы видели развитие негативных событий. Видели и то, что происходило очень много манипуляций, которые касались Министерства внутренних дел, Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины. Все подразделения, работавшие на месте происшествия, действовали максимально взвешенно для того, чтобы не допустить каких-либо жертв", - подчеркнул Иван Выговский.

По факту событий открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

Статья 114-1 – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Статья 114-2 – несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Сил обороны Украины.

Статья 294 – массовые беспорядки.

Отдельное уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий – расследуют следователи Государственного бюро расследований.

Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Как известно, после столкновений в Петропавловской Борщаговке в Киевской области глава ОП Кирилл Буданов заявил о подготовке всех решений для "адекватной реакции и предотвращения провокаций".

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.

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