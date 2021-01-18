У Єрмака готують терміновий законопроєкт, щоб врятувати Татарова — ЦПК

Цей проєкт закону може знищити антикорупційну реформу в Україні

Цей проєкт закону може знищити антикорупційну реформу в Україні

Фото: із відкритих джерел

Офіс президента готує спеціальний проєкт закону для порятунку підозрюваного в корупції заступника глави ОП Андрія Єрмака Олега Татарова.

Про це в Facebook повідомив голова Центру протидії корупції, громадський активіст Віталій Шабунін, передає RegioNews.

Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроєкт, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом”, - написав Шабунін.

За його словами, цим законопроєктом хочуть забрати справи ТОП-посадовців з підслідності НАБУ, натомість "завалюючи детективів дрібною корупцією". Також його ухвалення загрожуватиме конституційності Вищого антикорупційного суду, який хочуть зробити спеціальним, а не спеціалізованим.

Крім того, генпрокурор може отримати право забирати справи НАБУ, а всю співпрацю НАБУ з закордонними колегами кладуть під Офіс генпрокурора.

Це так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, де чорним по білому написано: справа Татарова - бетонна підслідність НАБУ. Крім порятунку Татарова, законопроєкт підриває основні досягнення України у співпраці з МВФ та Західними партнерами”, - заявив Віталій Шабунін.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Також у справі Татарова призначили нових прокурорів від Офісу генерального прокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

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