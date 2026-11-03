Пограничники показали, как дроны достают россиян "из-под земли"
Украинские военные показали новые кадры с фронта. Пограничники накрыли огнем укрытие оккупантов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу подразделения Химера на Северо-Слобожанском направлении. Защитники нанесли удары по укрытиям россиян. В частности, враг не скрылся даже в подземных укрытиях.
"Ты же хотел земли этой, так что теперь смешайся с ней", — звучит в наушниках операторов наших дронов в момент, когда железные птички отправляются на боевое задание", - говорят военные.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.
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