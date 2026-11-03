В Харькове разоблачили водителя с поддельным удостоверением: ему сообщили о подозрении

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который пользовался поддельным водительским удостоверением. Документ он предъявил полицейским во время проверки на дороге. Теперь фигуранту грозит до двух лет ограничение свободы

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 10 августа в Основянском районе Харькова. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль для проверки документов.

Во время проверки водитель предоставил удостоверение, вызывавшее сомнения в его подлинности. По результатам исследования установили, что документ изготовлен на бланке, не соответствующем установленным образцам удостоверений, находящихся в официальном обращении в Украине.

Также правоохранители выяснили, что мужчина знал о подделке, однако сознательно использовал документ во время общения с полицейскими.

Дознаватели отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – использование заведомо подложного документа.

Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц.