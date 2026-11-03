В Киевской области иномарка влетела в пятерых человек

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 44-летний водитель Kia Sorento выехал на правую обочину и тротуар. Там он наехал на дорожный знак и сбил пятерых находившихся вблизи пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадали 37-летняя женщина и четверо детей в возрасте 16, 14, 11 и 3 года. Их госпитализировали медики.

"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК)", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.