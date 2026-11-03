Скандал на Борщаговке: "модель российской стратегии этой зимой в миниатюре"

И чем больше таких позорных Борщаговок будет встречаться, тем больше у россиян будет стимулов продолжать свои террористические атаки

И чем больше таких позорных Борщаговок будет встречаться, тем больше у россиян будет стимулов продолжать свои террористические атаки

Фото: Evhenii Cherlinko/DW

Россияне на Борщаговке отомстили "Азову"за поражения на Донбассе

"И на Борщаговке россиянам оказалось легче…"

На самом деле вчера мы увидели модель российской стратегии этой зимы в миниатюре. Когда на фронте они не могут добиться успеха, то сосредотачиваются на ударах по тылу. Надеются, что тыл посыплется, что не выдержит. Расшатать тыл и дождаться, пока украинские гражданские, которые так рьяно готовы толпой набрасываться на военных из "Азова" в тылу, но почему-то не готовы присоединиться к ним на поле боя, сами сделают за россиян всю работу. Странно, правда?

И ночной обстрел здесь очень кстати совпал с провокацией. Ведь именно в этом цель всех обстрелов — истощить тыл. Россияне все еще надеются, что у них получится. Поэтому и не останавливаются. И чем больше таких позорных Борщаговок будет происходить, тем больше у России будет стимулов продолжать свои террористические атаки.

И да, это была мастерски организованная российская провокация. Они использовали все уязвимые места. Апеллировали к травмам украинского общества, играли на слабостях украинской армии и политиков. Снова использовали тему детей.

Не удивлюсь, если этот бедный мальчик, который вечером так растрогал сердобольных украинцев, особенно чувствительных к теме детей, на самом деле получил задание от куратора в Telegram. Поэтому и прыгал так активно — и с деревьев, и на военных, отрабатывая свои деньги. Хотя всегда может быть и более простое объяснение: просто дурак.

И да, это была провокация, которую не остановила украинская контрразведка. Возможно, сложно противостоять врагу, который действует через свою сеть Telegram-каналов, когда сам Telegram разрешен и уже давно систематически разгоняет российскую пропаганду, направленную на призывы к капитуляции и срыву мобилизации.

Возможно, сложно противодействовать профессиональным провокаторам (в данном случае губастым провокаторам), если их все знают, если они постоянно распространяют российскую пропаганду на широкую аудиторию, но до сих пор остаются на свободе. Кстати, интересно, насколько вероятно, что эту "медикиню" возьмет на поруки Гончаренко?

Но это не оправдывает тех людей, которые были готовы присоединиться к происходящему. Не оправдывает и тех, кто поверил всем российским вбросам и активно распространял их в соцсетях. Все это и формирует позор.

А утром становится стыдно. Как после похмелья. Но уже поздно.

Киев с удовольствием перенял у Львова пальму первенства по позору. И доказал, что здесь все-таки столица.