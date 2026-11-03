Фото: Национальная полиция

В Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса сообщением Харьков – Ахен (Германия)

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

ДТП произошло 2 ноября около 18:00 на трассе Киев – Чоп в Корецком обществе.

По предварительным данным следствия, водитель автобуса наехал на двух лошадей, внезапно оказавшихся на проезжей части.

В результате столкновения травмировался воидель – житель Черкасской области. Медики предварительно диагностировали у него рваную рану щеки и тупую травму живота. Мужчину госпитализировали.

Также травмировалась пассажирка – гражданка Канады 1974 года рождения. Из-за обломков стекла женщине повредило глаза, ее также доставили в больницу.

В автобусе находились 60 пассажиров. Остальных люди пересадили на другое транспортное средство.

Лошади погибли на месте ДТП.

Следователь начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Ровенской области водитель Audi вызвал ДТП с участием шести авто и скрылся. Однако полицейские разыскали его по месту жительства. На водителя составили три административных материала.