На Ровенщине автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми: есть пострадавшие
В Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса сообщением Харьков – Ахен (Германия)
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
ДТП произошло 2 ноября около 18:00 на трассе Киев – Чоп в Корецком обществе.
По предварительным данным следствия, водитель автобуса наехал на двух лошадей, внезапно оказавшихся на проезжей части.
В результате столкновения травмировался воидель – житель Черкасской области. Медики предварительно диагностировали у него рваную рану щеки и тупую травму живота. Мужчину госпитализировали.
Также травмировалась пассажирка – гражданка Канады 1974 года рождения. Из-за обломков стекла женщине повредило глаза, ее также доставили в больницу.
В автобусе находились 60 пассажиров. Остальных люди пересадили на другое транспортное средство.
Лошади погибли на месте ДТП.
Следователь начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, в Ровенской области водитель Audi вызвал ДТП с участием шести авто и скрылся. Однако полицейские разыскали его по месту жительства. На водителя составили три административных материала.