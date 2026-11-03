Россия атаковала энергетику Украины более 20 раз в сутки: где самая сложная ситуация

Фото: ДТЭК

За последние сутки Россия нанесла более 20 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под атаками оказались как объекты генерации электроэнергии, так и подстанции, через которые электричество поставляется потребителям.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

Наибольшие разрушения испытала энергетическая инфраструктура Днепропетровщины. Также есть поражение объектов в Одесской области и в других регионах.

Самой сложной остается ситуация в Киеве. Из-за масштабных повреждений энергетического оборудования в столице продолжаются экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время спрогнозировать графики отключений невозможно.

В то же время по всей стране продолжаются восстановительные работы. Тысячи энергетиков работают с ночи, стараясь как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

К поврежденному оборудованию специалисты возвращаются как только это позволяет ситуация с безопасностью и прекращаются воздушные тревоги.

Напомним, что россияне атаковали село Хотов Обуховского района Киевской области. В результате попадания вражеского беспилотника в частный дом погиб 14-летний ребенок.