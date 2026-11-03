Певица Елена Тополя нашла дома "прослушку"

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Певица Елена Тополя рассказала о расследовании по секс-скандалу. Она отметила, что все понимают, кто это сделал

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, за шантажом стоит мужчина из близкого окружения. Этот человек имел доступ к его автомобилю и жилью.

"Пока все прекрасно понимают, кто это. Все, что можно было сказать из доказательств, это все, что есть в материалах, я уже сказала. Этот человек имел доступ к моей машине, к сигнализации. И не так давно я нашла вторую прослушку дома, и я ее сразу отвезла в прокуратуру. удается", - говорит Елена Тополя.

Причиной она назвала месть на фоне нарциссического расстройства личности.

Напомним, журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение. Впоследствии певица признавалась, что это повлияло на ее эмоциональное состояние.