По заказу РФ поджигали грузовики: в Кривом Роге будут судить двух подростков

В Кривом Роге будут судить двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которых обвиняют в поджогах автомобилей по заказу представителей России. За выполнение заданий они получали денежное вознаграждение

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, подростки действовали по указаниям лиц из РФ и заранее готовились к поджогам. Для этого они приобрели легковоспламеняющуюся жидкость, которой облили транспортные средства, а затем поджигали их.

Первый случай произошел 6 сентября около 21:15 в Долгинцевском районе Кривого Рога. В полицию поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля Opel. На место прибыли правоохранители и спасатели ГСЧС, ликвидировавшие пожар.

На следующий день, 7 сентября, около 21:00 загорелся еще один грузовой автомобиль – Volkswagen. В этот раз пожар произошел в Металлургическом районе города.

В результате поджогов в обоих автомобилях повреждены лобовое стекло, капот и подкапотное пространство.

В ходе следственных действий полицейские изъяли пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, личные вещи подростков и мобильные телефоны. На последних обнаружены видеозаписи поджогов автомобилей.

Правоохранители оперативно установили причастных к преступлениям. Один из подростков был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В остальном проводили следственные и процессуальные действия.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время обвинительный акт в отношении обоих подростков был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.