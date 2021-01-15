17:53  15 января
На Донбассе в марте не смогут провести местные выборы в 18 ОТГ
13:15  15 января
Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах
18:37  15 января
Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
15 января 2021, 18:24 9

Татаров отрицает возвращение его дела от СБУ в НАБУ

15 января 2021, 18:24 9
Читайте також українською мовою
Он утверждает, что Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения
Он утверждает, что Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что информация о решении Высшего антикоррупционного суда вернуть его дело от СБУ в НАБУ не соответствует действительности.

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня не соответствует действительности", - написал Татаров.

Он отметил, что Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения, в роли которых выступали директор НАБУ Артем Сытник и председатель САП Максим Грищук.

Напомним, 15 января НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд постановил решение вернуть Уголовное дело о подозрении в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в НАБУ для дальнейшего расследования.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

НАБУ СБУ ВАКС Офис президента уголовное дело Олег Татаров решение
Дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ - решение суда
15 января 2021, 16:26
Санкции против Дубинского и Ко: Ермак обещает привлечь к ответственности
13 января 2021, 18:39
Глава КСУ Тупицкий ожидает на еще одно подозрение после прилета в Украину
13 января 2021, 17:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »