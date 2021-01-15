Татаров отрицает возвращение его дела от СБУ в НАБУ

Он утверждает, что Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения

Он утверждает, что Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения

Фото: из открытых источников

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что информация о решении Высшего антикоррупционного суда вернуть его дело от СБУ в НАБУ не соответствует действительности.

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня не соответствует действительности", - написал Татаров.

Он отметил, что Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения, в роли которых выступали директор НАБУ Артем Сытник и председатель САП Максим Грищук.

Напомним, 15 января НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд постановил решение вернуть Уголовное дело о подозрении в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в НАБУ для дальнейшего расследования.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.