Татаров отрицает возвращение его дела от СБУ в НАБУ
Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что информация о решении Высшего антикоррупционного суда вернуть его дело от СБУ в НАБУ не соответствует действительности.
Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.
Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня не соответствует действительности", - написал Татаров.
Он отметил, что Высший антикоррупционный суд отказал инициаторам обращения, в роли которых выступали директор НАБУ Артем Сытник и председатель САП Максим Грищук.
Напомним, 15 января НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд постановил решение вернуть Уголовное дело о подозрении в коррупции заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в НАБУ для дальнейшего расследования.
Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.