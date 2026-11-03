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03 ноября 2026, 20:27

В Днепре будут судить четырех участников группы, которые продавали кратом через кафе

03 ноября 2026, 20:27
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре будут судить четырех участников группы, наладивших незаконную продажу кратом через заведения общепита. По предварительным подсчетам, ежемесячная прибыль от такой деятельности могла составлять около миллиона гривен.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Досудебное расследование по делу было завершено, обвинительные акты в отношении фигурантов направили в суд.

По данным следствия, участники группы организовали сбыт вещества, содержащегося в листьях растения Mitragyna speciosa (кратом). Продукцию продавали через кафе и бары на территории Днепра.

В ходе расследования правоохранители провели 17 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в автомобилях.

В результате изъяли почти 30 килограммов листьев кратома, более 600 граммов фасованной продукции с его содержанием, около тысячи таблеток и 500 капсул с прессованным кратом. Также правоохранители обнаружили каннабис.

Кроме того, изъяли более 510 тысяч гривен, 6400 долларов, два автомобиля, мобильные телефоны, планшет, черновые записи и другие вещественные доказательства.

В настоящее время обвинительные акты в отношении четырех участников группы передали в суд.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.

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