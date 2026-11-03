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Вышел из дома и пропал: на Львовщине пенсионера нашли в канаве
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03 ноября 2026, 12:17

Вышел из дома и пропал: на Львовщине пенсионера нашли в канаве

03 ноября 2026, 12:17
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Фото: ГСЧС Львовщины
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Во Львовской области спасатели разыскали 80-летнего мужчину, который несколько дней назад вышел из дома и не вернулся. Его нашли в канаве и с помощью специального снаряжения подняли на поверхность

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Информацию об исчезновении мужчины 1946 года поступило спасателям 31 октября в 18:20. Он вышел из дома в селе Мервичи Львовского района и не вернулся

.Поиски продолжались несколько дней. 2 ноября в 15:46 спасатели Львовской горной поисково-спасательной группы вместе с местной пожарной командой села Куликов и родственниками нашли мужчину в канаве.

С помощью альпинистского снаряжения и квадроцикла его подняли на поверхность и доставили в место, где передали медикам скорой помощи.

Напомним, в Житомирской области пенсионера сбили прямо на дороге. 65-летний водитель Ford Focus ехал в направлении улицы Циолковского в Житомире. Там он сбил пешехода, переходящего проезжую часть. К сожалению, 94-летний пешеход погиб на месте.

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