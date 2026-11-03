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03 ноября 2026, 21:25

Камеры опровергли алиби: житель Кропивницкого получил 6 лет за жестокое избиение

03 ноября 2026, 21:25
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Верховный Суд отклонил кассационные жалобы Кропивницкого и его адвоката, которые пытались обжаловать приговор за умышленное тяжкое телесное повреждение. Мужчина получил шесть лет лишения свободы за избиение потерпевшего металлическим предметом

Об этом сообщили в прокуратуре Кировоградской области, передает RegioNews .

Как сообщили в прокуратуре, нападение произошло в июне 2024 года. Осужденный среди дня подошел к мужчине на улице и из-за давних неприязненных отношений нанес ему по меньшей мере 15 ударов предметом, похожим на металлический лом.

Он бил пострадавшего по голове, туловищу и рукам. В результате нападения мужчина получил разрыв селезенки, перелом ребра и другие телесные повреждения. В частности, травма живота была опасна для жизни в момент причинения.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою причастность к нападению и настаивал, что имеет алиби. Однако его версию опровергли собранные улики.

Жена потерпевшего, ставшая очевидцем избиения, подробно рассказала об обстоятельствах нападения. Кроме того, записи уличных камер видеонаблюдения и системы "Безопасный город" подтвердили, что автомобиль осужденного находился вблизи места преступления.

За умышленное тяжкое телесное повреждение мужчина приговорен к шести годам лишения свободы по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

Осужденный и его адвокат подали кассационные жалобы в Верховный суд, обжалуя доказанность вины. Защитник просил упразднить предыдущие судебные решения и закрыть уголовное производство.

Прокурор возразил против удовлетворения жалоб и доказал законность осуждения. Верховный Суд отклонил кассационные жалобы и оставил наказание без изменений. В то же время суд отнес к сроку заключения период предварительного содержания под стражей.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.

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