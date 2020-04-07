Гео Лерос опубликовал факты лжи Ермака

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты лжи и манипуляций руководителя офиса президента Андрея Ермака по поводу открытия уголовных дел

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты лжи и манипуляций руководителя офиса президента Андрея Ермака по поводу открытия уголовных дел

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"На фракции депутаты спросили у Ермака, почему он мне мстит уголовным делам, на что он вам всем солгал при президенте, что дела открыты на меня давно", - написал он.

Лерос в хронологическом порядке привел факты, где Андрей Ермак говорит неправду и занимается манипуляциями:

"19 марта 2020 выходит мое интервью "Слуга народа "Гео Лерос: "Признание террористов и сдача национальных интересов для нашей партии неприемлемы", 20 марта 2020 меня за это интервью увольняют с должности советника президента. В этот же день глава офиса дает команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела", - пишет он.

По словам нардепа, 24 марта 2020 года старший лейтенант СБУ Михаил Ляхович написал рапорт своему начальнику с обвинениями по муралам 2016 года, а 25 марта 2020 года письмо из СБУ было направлено в ГБР.

"26 марта 2020 года ГБР отправляет уведомление на имя Генерального прокуратора. И вуаля, можно за депутатом вести наблюдение, заставлять ходить на допросы, как на работу и постепенно делать послушным", - отмечает Гео Лерос.

Он призвал своих оппонентов перед тем, как делать лживые заявления, думать об их последствиях, и добавил, что это также касается генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В подтверждение своих аргументов Лерос разместил соответствующие документы.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.