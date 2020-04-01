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01 апреля 2020, 14:27 194

Брат Ермака признал, что записи Гео Лероса настоящие

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01 апреля 2020, 14:27 194
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Брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис признал достоверность и подлинность видеозаписей, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, и на которых он торгует государственными должностями
Фото: скриншот видео
Брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис признал достоверность и подлинность видеозаписей, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, и на которых он торгует государственными должностями

Об этом свидетельствует пост Дениса Ермака в Facebook, передает RegioNews.

По версии Ермака, он в качестве руководителя общественной организации занимался сбором идей для изменений, и эти идеи должны были внедряться в государстве.

"Понимая, что в нашей стране очень много умных, конструктивных людей, которые хотят и могут что-то изменить к лучшему - я придумал идею создания Бюро, которое бы собирало идеи и предложения, отбирало бы лучшие и занималось адаптацией и всесторонней проверкой этих проектов, идей и предложений и подавало бы согласно действующему законодательству в органы государственной власти", - написал он.

Кроме того, брат главы Офиса президента опубликовал ссылку на сайт этой якобы общественной организации, который на самом деле находится в разработке.

"На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах", - оправдывается он.

Он сказал, что на самом деле якобы живет с родителями и зарабатывает около 12 тысяч гривен, а видеозаписи, на которых он обсуждает взятки за должности, называет направленной атакой.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".


Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента преступление коррупция
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